Počasí v pátek a o víkendu. Teploty budou nadále příjemné

Podzim již vystrkuje růžky a nadcházející víkend bude důkazem. Ráno se vyplatí se teple obléknout, odpoledne ale mají teploty ještě stoupat nad 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes se očekává nejvíce oblačnosti ráno a dopoledne, na jihovýchodě může i pršet. Odpoledne se začnou nejprve v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku mraky rozpouštět a pršet přestane. Teploty vystoupí na na 16 až 21 °C, chladněji bude na východě Moravy a ve Slezsku.
Ve všech dnech do konce týdne je nutné počítat s chladnými podzimními rány a lokálně i s mlhami. Druhý zářijový víkend začne slunečnou sobotou s o něco vyššími maximální teploty, které dosáhnou až 23 °C.
"Už v noci na neděli začne od severozápadu oblaků přibývat a v Čechách začne pršet v neděli odpoledne, na Moravě ve Slezsku až večer. Teploty ještě vystoupají na 19 až 23 °C, na jihu Moravy až na 25 °C," dodali meteorologové na facebooku.
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Zdroj: Libor Novák