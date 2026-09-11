Sněmovna schválila vyšší ochranu lidí žádajících o půjčky

Libor Novák

11. září 2026 16:10

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která má zajistit vyšší ochranu lidí žádajících o půjčky. Předloha zavádí přísnější pravidla včetně zastropování maximálních nákladů na úvěry a omezení reklamy. Opatření se dotkne také pravidel pro posuzování schopnosti žadatelů splácet své závazky. Po schválení dolní komorou nyní novou právní úpravu posoudí Senát.

Klíčovým prvkem schválené předlohy je zavedení horní hranice pro roční procentní sazbu nákladů u běžných spotřebitelských úvěrů. Vládní návrh počítá s tím, že maximální hranice RPSN bude stanovena jako čtyřnásobek základní sazby České národní banky zvýšený o osm procentních bodů. V praxi by tak strop pro standardní finanční produkty činil čtyřicet osm procent. Reklama na tyto úvěry navíc nově nesmí naznačovat, že získané peníze zlepší finanční situaci žadatele.

Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že vláda hledala vyvážený přístup k regulaci finančního trhu. „Zvažovali jsme různé způsoby řešení. Výsledkem je strop pro standardní úvěry na úrovni 48 procent roční procentní sazby nákladů, který vychází z platné judikatury v souladu s dobrými mravy a na kterém je shoda většiny trhu i neziskových organizací,“ řekla ve Sněmovně. Podle jejích slov tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům a současně nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.

Projednávání zákona provázely diskuze o nastavení přesných parametrů úrokových sazeb. Poslanci Občanské demokratické strany v rámci hlasování neúspěšně prosazovali vyšší hranici maximální úrokové sazby, kterou si poskytovatel smí účtovat. Výsledný návrh nakonec získal drtivou podporu napříč sněmovním spektrem. Pro přijetí novely hlasovalo sto třicet čtyři z celkově sto třiceti šesti přítomných zákonodárců.

Hlasování v sále předcházela pouze minimální opozice ze strany přítomných poslanců. Rozhodování o návrhu zákona se zdrželi pouze dva zákonodárci. Jednalo se o místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka z ODS a předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou, která v dolní komoře působí za SPD. Ostatní přítomní poslanci předložený návrh novely podpořili.

Novela výrazně mění pravidla pro případné zpochybňování smlouvy o spotřebitelském nebo hypotečním úvěru. V budoucnu má být pro dlužníky složitější napadnout platnost kontraktu z důvodu udávaného nedostatečného posouzení jejich schopnosti splácet. Tuto změnu prosadili poslanci Patrik Nacher a Patrik Pařil z hnutí ANO prostřednictvím přijatého pozměňovacího návrhu.

Schválený pozměňovací návrh stanovuje nová kritéria pro posuzování platnosti úvěrové smlouvy z pohledu bonity. Spotřebitel se podle nového ustanovení považuje za schopného splácet v případě, že v minulosti již nějaký spotřebitelský úvěr úspěšně dosplácel. U hypoték pak postačí, pokud žadatel dokázal předchozí hypoteční úvěr řádně hradit po dobu nejméně osmnácti měsíců. 

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