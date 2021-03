Analýza dění v Brazílii nasvědčuje vyšší nakažlivosti nové mutace

Autoři odhadují, že mutace označovaná jako P.1 by se mohla šířit až dvakrát rychleji ve srovnání s jinými kmeny.

Poprvé byla identifikována ve druhé polovině prosince a od té doby se z Manausu rozšířila do dalších částí Brazílie a do více než 20 zemí včetně Británie a Spojených států. Podle deníku The New York Times (NYT) její zkoumání postupovalo pomaleji než v případě "britské" a "jihoafrické" mutace a odborná veřejnost tak neměla příliš jasno v tom, jak velké obavy jsou na místě.

Nová britsko-brazilská studie, která ještě nebyla otištěna odbornou publikací, vychází ze zkušeností v Manausu. Vědci na základě tamního vývoje usuzují, že P.1 by se mohla šířit 1,4 až 2,2krát snadněji než podoby SARS-CoV-2, které se v amazonském městě objevily předtím. Také pozorovali velký počet nakažených, kteří už dříve infekci přestáli, přičemž pravděpodobnost tzv. reinfekce odhadli na 25 až 60 procent.

Experti ale zdůrazňují, že tyto modely nemusí být přenosné do jiných podmínek. "Zjištění se vztahují na Manaus, ale nevím, jestli mají váhu pro jiná místa," řekl virolog z Královské univerzity v Londýně Nuno Faira, který je jedním z autorů nového výzkumu. Podle profesorky Sharon Peacockové, která řídí britské centrum pro monitoring mutací koronaviru, se teprve ukáže, co ze zjištění vyplývá pro Británii.

Podle NYT se nově objevily ještě další dvě studie, které odhalují pozadí "raketového vzestupu" varianty P.1 ve více než dvoumilionovém hlavním městě brazilského státu Amazonas. S největší pravděpodobností se tam prý začala výrazněji šířit v listopadu. Laboratorní experimenty zase naznačují, že nový kmen by mohl oslabit účinek čínské vakcíny proti koronaviru, kterou se v Brazílii očkuje.

"Je na místě mít se před P.1 na pozoru a tato data nám ukazují proč," komentoval nové studie epidemiolog z Harvardovy univerzity William Hanage.