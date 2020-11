Biden je vítězem prezidentských voleb ve státě Georgia, potvrdil přepočet hlasů

Přepočet hlasů byl spuštěn poté, co předběžné výsledky ukázaly, že Biden před nynějším prezidentem Donaldem Trumpem vede o zhruba 14.000 hlasů. Místní volební zákony tento postup vyžadovaly, protože rozdíl mezi dvěma hlavními kandidáty odpovídal méně než 0,5 procenta odevzdaných hlasů.

Georgia finalized a hand recount on Thursday of the five million ballots cast in the election, reaffirming President-elect Joe Biden’s victory but reducing his lead by more than 1,200 votes. Here's a look at where the votes differed by county.https://t.co/dNEQK63YkM