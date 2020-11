Biden si jde pro výhru ve volbách. Georgia hlásí poslední 4000 hlasů, vede v Arizoně a Pensylvánii

Biden má na své straně v tuto chvíli 253 volitelů. Do 270 mu zbývá pouhých 17, Trump jich se stávajícím ziskem 213 ale potřebuje podstatně více. Musí získat Georgii a Pensylvánii. A v obou státech prohrává.

Biden naopak svůj náskok zvyšuje. V Georgii navíc podle televize CNN zbývá sečíst pouhých 4000 hlasů. Brzy se tak ukáže, jestli má Trump ještě naději na výhru. Začíná se hovořit o tom, že nikoliv.

Musel by totiž získat i Pensylvánii, rodný Bidenův stát, kde sice Trump vedl, korespondenční hlasy ale nahrávají demokratům a Bidena staví do čela. Podobný obrat navíc nastal i ve Wisconsinu a Michiganu.

Byť je v Pensylvánii a Georgii hlasování velmi těsné, Bidenovi stačí získat jeden, a republikánský kandidát potřebný počet volitelů neposkládá, ani kdyby všechny zbývající státy ovládnul.

Ani to se mu ale zřejmě nepodaří. Arizona zveřejnila průběžná čísla sčítání, a ve státě, kde je 11 volitelů, má Biden oproti Trumpovi 60 000 hlasů navíc. Lze se ale domnívat, že Trump bude žádat ve státech, kde je výsledek velmi těsný, žádat o přepočet hlasů.

Pro Bidena je nyní důležité získat již zmíněnou Pensylvánii. Se ziskem 20 volitelů by se stal prezidentem Spojených států, neboť by překonal hranici 270 volitelů nutných pro celkové vítězství. Odhady agentury DPA ale hovoří až o zisku 306 hlasů.

Pokud by vyhrál v Georgii, získá volitelů 16, jeden by mu tedy chyběl a musel by vyhrát ještě v jakémkoliv jiném státě. Pokud by se tak nestalo, oba kandidáti by volby zakončili se ziskem 269 hlasů.

V tu chvíli by došlo k remíze a prezidenta by volila Sněmovna reprezentantů. V té ale mají většinu demokraté, a výhra by tedy s největší pravděpodobností i tak připadla Bidenovi.