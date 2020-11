CNN: Joe Biden vyhrál volby. Je 46. prezidentem USA

V okamžiku, kdy média ohlásila verdikt ohledně výsledku v klíčovém severovýchodním státě a tedy i v celém souboji o Bílý dům, bylo v Pensylvánii sečteno 98 procent odhadovaného počtu odevzdaných hlasů. Biden měl v neúplných výsledcích navrch o půl procentního bodu, což odpovídalo více než 30.000 hlasů.

Jeho náskok se s postupujícím časem zvyšoval. Velkou část zbývajících hlasů zde i v Nevadě tvoří hlasy odevzdané na dálku, u nichž je zpracovávání pro volební činitele časově náročnější. Navíc v Pensylvánii mohl tento proces začít až v úterý.

Konečné oficiální výsledky ze zmíněných států se nečekají dříve než příští týden. V Nevadě, Arizoně i Georgii má Biden v neúplných výsledcích navrch o několik tisíců hlasů. Agentura AP a televize Fox News už bývalému viceprezidentovi přisoudily i Arizonu.

Podle projekce televize CNN ale Biden ovládl Pensylvánii a získal potřebných 270 volitelů. Díky tomu se stal 46. prezidentem Spojených států. Do dnešního dne měl na své straně 253 volitelů a do 270 zbývalo pouhých 17, Trump by jich se stávajícím ziskem 214 potřeboval podstatně více. Podmínkou jeho vítězství bylo získat Georgii a Pensylvánii.

Viceprezidentkou se stává Kamala Harrisová, první černoška a žena v této funkci. Harrisová je advokátka a od roku 2017 senátorka Spojených států za stát Kalifornie.

Americký prezident Donald Trump na vývoj reagoval prohlášením, ve kterém neuznal volební porážku a výsledky znovu zpochybňoval. "Prostým faktem je, že tyto volby zdaleka nejsou u konce," uvedl šéf Bílého domu.

Biden ve svém dnešním projevu vyjádřil přesvědčení, že v prezidentských volbách zvítězí se ziskem jasné většiny hlasů. Za vítěze hlasování se ale ještě neprohlásil.

V proslovu slíbil, že se od "prvního dne" v prezidentské funkci bude věnovat boji s pandemií nemoci covid-19. Situace je v tomto ohledu ve Spojených státech podle něj znepokojující.

USA mají nejvíc nakažených koronavirem i nejvíc úmrtí pacientů s covidem na světě. Kromě pandemie se chce Biden věnovat i obnově ekonomiky, těžce postižené koronavirovou krizí, klimatickým změnám či systémovému rasismu.

V proslovu Biden prohlásil, že Američané "si vybrali změnu" a že je na dobré cestě získat 300 hlasů volitelů. Zároveň požádal občany o trpělivost při sčítání hlasů a vyzval je, aby odložili hněv. "Politické strany jsou možná soupeři, ale ne nepřátelé," řekl.

Poměr 273:214 volitelů zatím není konečný. Čeká se na sečtení hlasů v Georgii, Severní Karolíně, Nevadě, Arizoně a Aljšace. Některá média uvádí u Bidena jiné počty volitelů, přiřkla mu i Nevadu nebo Georgii.

Třetí pokus vyšel

Biden byl v letech 2009 až 2017 viceprezidentem USA. Funkci "druhého muže" mu tehdejší prezident Barack Obama nabídl hlavně pro jeho letité zkušenosti se zahraniční politikou. Než se stal Biden viceprezidentem, byl 36 let senátorem za stát Delaware. O Bílý dům letos usiloval již potřetí a byl úspěšný. V roce 1988 z kampaně odstoupil kvůli podezření, že opsal projev. Nevyšlo mu to ani v roce 2008, kdy v primárkách skončil již velmi záhy - 3. ledna.

Bidenovo jméno bylo spjato s neúspěšným pokusem o impeachment vůči Trumpovi v Kongresu. Demokraté totiž v září 2019 zahájili žalobu na šéfa Bílého domu po obviněních vůči prezidentovi v souvislosti s jeho loňským červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle médií Trump na Zelenského naléhal, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena (syna Joea Bidena) kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině.

Ve funkci viceprezidenta se Biden angažoval hlavně v "horkých" oblastech Iráku, Sýrie a Afghánistánu. Již v roce 2006 byl spoluautorem plánu, podle něhož měl být Irák rozdělen na sunnitské, šíitské a kurdské oblasti. Dnes již skončenou, téměř devítiletou válku zpočátku podpořil, později to ale označil za chybu a začal ji kritizovat. Biden se snažil také o zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem. Poté, co americká vláda v září 2009 odstoupila od plánu George Bushe na rozmístění protiraketového systému v Evropě (vůči němuž Biden nikdy netajil skepsi), vyslal jej Obama, aby v Evropě "žehlil" situaci.

Bidenových vyjednávacích schopností Obama využíval i na domácí půdě. Viceprezident mu pomohl v Senátu prosadit ratifikaci americko-ruské smlouvy o omezení jaderných zbraní START, kontroverzní zdravotní reformu či dohodu o zvýšení státního dluhu, která odvrátila bankrot země. Biden se také pokoušel prosadit zákony omezující velikost zásobníků veřejně dostupných poloautomatických zbraní či požadující přísnější prověrky zájemců o jejich koupi.