Demokraté v Senátu bojují za odvolání Trumpa

Demokraté prezidentovi kladou za vinu, že chtěl přinutit ukrajinské vedení, aby zahájilo vyšetřování bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je považován za hlavního Trumpova soka v listopadových prezidentských volbách. Bílý dům si sliboval, že šetření přinese poznatky poškozující Bidena natolik, že Trump bude moci snadněji obhájit svůj mandát. Podle demokratů jde o zneužití úřadu s cílem využít cizí mocnost k získání politických výhod.

Argumenty žalobců předkládá sedm poslanců Sněmovny reprezentantů v čele se šéfem výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adamem Schiffem a předsedou právního výboru Jerroldem Nadlerem. Na přednesení žaloby mají demokraté tři dny, celkový čas jejich argumentace nesmí během této doby překročit 24 hodin.

Pokud by žaloba rozdělila čas stejnoměrně do tří osmihodinových bloků, skončilo by dnešní jednání nejdřív o deváté hodině večerní místního času (ve čtvrtek ráno ve 3:00 SEČ). Podle očekávání médií se ale s přestávkami jednání může protáhnout.

Příští tří dny jsou pro demokraty významné, napsal dnes list The New York Times. Je to možná poslední, ale jistě nejsledovanější příležitost prezentovat údajné důkazy o prezidentově vině. Vzhledem k poměru sil ve stočlenném Senátu, kde mají republikáni 53 křesel, je šance na Trumpovo odvolání malá, tím spíš, že k takovému kroku je zapotřebí dvoutřetinová většina, uvedl list. Pádné důkazy by ale mohly ovlivnit Trumpovy šance na listopadovou obhajobu mandátu.

Napjaté ovzduší v hluboce politicky rozděleném Senátu demonstroval už úterní program, v němž senátoři schvalovali organizační řád impeachmentu neboli procesu vedoucímu až k odvolání hlavy státu. Debata trvající 13 hodin se občas z důstojného soudního jednání změnila v ostrý politický souboj, v němž nechyběly osobní útoky. Prudkou argumentaci senátorů musel krotit předseda Nejvyššího soudu USA John Roberts, který na proces dohlíží. "Mějte na paměti, kde jste," řekl na adresu rozhádané obhajoby a obžaloby.

Schiff v úvodu dnešního programu shrnul důvody ústavní žaloby a obvinil prezidenta, že se jako monarcha staví nad americké zákony. Nejvýznamnější politický úřad Trump podle senátora zneužil k osobním cílům, když chtěl přimět cizí mocnost, aby mu pomohla k obhajobě mandátu v listopadových prezidentských volbách. "Prezident Trump chtěl otevřít dveře zahraničnímu vměšování do našich demokratických voleb. Zneužil tak svého úřadu, když vyhledal zahraniční pomoc, aby vylepšil své postavení doma," řekl Schiff.

Prezident podle Schiffa ohrozil národní bezpečnost USA, když svým postupem poškodil vztahy Spojených států s Ukrajinou, která je v ozbrojeném konfliktu s Ruskem. "Trump zadržel mnohamilionovou vojenskou pomoc našemu strategickému partnerovi, který je ve válce s Ruskem, jen aby cizí mocnost zajistila jeho znovuzvolení. Jinými slovy podváděl," konstatoval senátor. Podle demokratické opozice si Trump chtěl zastavením finanční pomoci vynutit spolupráci Kyjeva při diskreditaci Bidena.

Přestože jsou demokraté přesvědčeni o síle svých argumentů, usilují o předvolání nových svědků, upozornil server Politico. Jde zejména o bývalého Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona, úřadujícího personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneye a ministra zahrančí Mikea Pompea. Většina republikánů ale s předvoláním svědků nesouhlasí.