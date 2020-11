Kamala Harrisová: Kdo je první americká viceprezidentka?

Harrisová je bývalou kalifornskou generální prokurátorkou (2011 až 2017) a někdejší okresní státní zástupkyní v San Francisku (2004 až 2010). Narodila se 20. října 1964 v kalifornském Oaklandu. Je dcerou imigrantů z Jamajky a Indie, profesora ekonomie a lékařky zabývající se rakovinou prsu. Vystudovala politologii, ekonomii a práva na Howardově univerzitě a na Kalifornské univerzitě. Kariéru začala v advokátní kanceláři okresu Alameda, později přešla do okresní a městské advokátní kanceláře v San Francisku.

Profesní úspěch Harrisová zaznamenala například poté, co se jí podařilo dospět k mimosoudnímu vyrovnání s pěti velkými bankami po krizi v roce 2008. Tehdy měly tisíce lidí v Kalifornii přijít o domovy, jelikož nebyli schopni splácet hypotéky. Harrisové se podařilo vyjednat úlevu od bank ve výši 12 miliard dolarů. Senátorkou byla zvolena v roce 2016, funkce se ujala v lednu 2017. Stala se teprve druhou senátorkou tmavé pleti, první s indickými a jamajskými kořeny.

Budoucí viceprezidentka je vdaná; jejím manželem je od roku 2014 právník Douglas Emhoff. Pár spolu děti nemá. Manžel má ale dva potomky z předchozího vztahu.

Oba demokraté se potkali v letošních stranických primárkách. Harrisová ale z klání odstoupila již loni v prosinci. Podle agentury Reuters její kampaň sice na začátku vypadala nadějně, avšak nakonec se jí nepodařilo kandidaturu přesvědčivě obhájit ani získat dostatek peněz na kampaň. Politička byla jedinou ženskou zástupkyní menšin v souboji o nominaci na kandidaturu. Biden (77) si ji následně vybral jako svoji kandidátku na post viceprezidentky.

Harrisová a Biden se v průběhu primárek dostali i do několika sporů. Senátorka na něj útočila například kvůli tomu, že nostalgicky vzpomínal na dávnou spolupráci se dvěma senátory zastávajícími segregační názory. Přeli se rovněž o plán zdravotního pojištění. Harrisová prohlásila, že zatímco její návrh by zahrnoval pojištění pro každého, ten Bidenův by opominul takřka deset milionů lidí. Vztahy ale mají oba politici relativně přátelské, Harrisová se navíc dobře znala se zesnulým Bidenovým synem Beauem.

Po Bidenově vítězství se Harrisová stane první političkou tmavé pleti, která se dostala do Bílého domu. Je rovněž třetí ženou v USA, které se podařilo být nominována na viceprezidentku. První se v roce 1984 stala demokratka Geraldine Ferrarová, kterou si jako svou pravou ruku vybral Walter Mondale. V roce 2008 ji následovala republikánka Sarah Palinová, která byla volbou Johna McCaina.