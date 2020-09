Koronavirus: Počet potvrzených případů v Mexiku překročil 700 tisíc

V největší jihoamerické zemi, která má přibližně 210 milionů obyvatel, se od začátku pandemie podle oficiálních údajů nakazilo více 4,5 milionu lidí, z toho 137.272 nákaze podlehlo.

Co do počtu nakažených je Brazílie třetí koronavirem nejpostiženější zemí na světě po Spojených státech a Indii. V počtu úmrtí je však druhá po USA.

Mexiko oznámilo 2917 nových případů nákazy koronavirem a 204 úmrtí za uplynulých 24 hodin. Celkový počet nakažených od začátku pandemie tím stoupl na 700.580, z toho 73.697 nákaze podlehlo.

Fear of hospitals means some Mexicans 'prefer to die at home'.



When the pandemic began, Mexico had a shortage of 200,000 doctors and 300,000 nurses, prompting the health ministry to begin a major hiring spree, but the lack of trust in the system remainshttps://t.co/eFCUkuUA61 pic.twitter.com/uTnVZgyiNW