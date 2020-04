Koronavirus: Starosta New Yorku vyzval k zakrývání úst a nosu

Podle starosty de Blasia aktuální výzkumy prokázaly, že lidé mohou šířit koronavirus, aniž by sami vykazovali nějaké příznaky. "Když si zakryjete ústa, chráníte všechny ostatní," řekl de Blasio. Zároveň ale zdůraznil, že nechce, aby lidé používali ústenky, které potřebuje zdravotnický personál "v první linii" boje s koronavirem.

Už ve středu vyzval také starosta Los Angeles Eric Garcetti čtyři miliony obyvatel města, aby si na veřejnosti zakrývali ústa a nos rouškami či jinou textilní ochranou.

Agentura AP uvedla, že podle aktuální studie vědců ze Singapuru se až deset procent nově nakažených infikovalo od lidí, kteří zatím nevykazovali žádné příznaky nemoci COVID-19.

Ve městě New Yorku se už koronavirem nakazilo téměř 52.000 lidí. Téměř 1400 jich podle Univerzity Johnse Hopkinse nemoci COVID-19 podlehlo.

Prezident Donald Trump na dnešní tiskové konferenci jasné doporučení Američanům nedal. Už dříve řekl, že zakrývat si ústa a nos není aspoň na určitou dobu "špatný nápad". "Nemyslím, že to bude povinné," dodal dnes. "Pokud je lidé chtějí nosit, můžou," dodal.

Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová na tiskové konferenci řekla, že americká vláda nadále diskutuje o tom, zda aktualizovat federální doporučení tak, aby obsahovala výzvu k zakrývání úst. Podle ní by totiž Američané při nošení šál, šátků či roušek mohli získat "falešný pocit ochrany" a přestat dbát na odstup od ostatních a mytí rukou. "Proto dál o rouškách diskutujeme," dodala.

Viceprezident Mike Pence řekl, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by mělo doporučení k zakrývání úst a nosu vydat v následujících několika dnech. Podle agentury AP se bude týkat jen Američanů, kteří žijí v oblastech nejvíce postižených šířením koronaviru.

Podle aktuálních dat výzkumníků z Univerzity Johnse Hopkinse se ve Spojených státech nakazilo koronavirem již více než 236.000 lidí. Přes 5800 jich nemoci COVID-19, kterou vir způsobuje, podlehlo.

V Česku či na Slovensku je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. V Rakousku bude od pondělí nošení roušek povinné při nákupu v obchodech s prodejní plochu větší než 400 metrů čtverečních.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí uvedla, že při boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 nevidí užitek ve všeobecném nošení roušek. Nic nenaznačuje, že by to něčemu pomohlo; nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen, prohlásil koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Ve středu generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ale informoval, že organizace shromažďuje všechny dostupné informace, aby zjistila, zda nošení roušek na veřejnosti může zbrzdit šíření koronaviru.