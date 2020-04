Obětí koronaviru v USA je přes 24 tisíc

Podle údajů Reuters podlehlo v USA nákaze přes 24.400 lidí, přičemž řada států dnes ještě údaje neoznámila. Zatímco ale minulý týden denně umíralo kolem 2000 lidí, v pondělí denní nárůst dosahoval 1514. Předchozí bilance za 24 hodin činila 1920 obětí, a té předcházela bilance dokonce 2108 obětí za den.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo dnes oznámil, že počet osob hospitalizovaných s diagnózou covid-19 dnes poprvé od počátku pandemie ve státě klesl. Mohlo by to podle guvernéra znamenat, že krize se v tomto druhém nejlidnatějším státě na východě USA blíží svému vrcholu. Růst počtu úmrtí je ale stále alarmující, dodal Cuomo.

JHU uvádí, že ve městě New Yorku podlehlo nákaze 7349 lidí. V pondělí to bylo necelých 7000. V New Yorku bylo testováno necelých půl milionu osob.