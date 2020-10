Pence versus Harrisová: Viceprezidentská debata byla návratem k normálním časům, píše tisk

Ačkoliv se oba uchazeči v daleko větší míře věnovali konkrétním tématům namísto osobních urážek, oba byli při svých odpovědích velice opatrní a vyhýbali se odpovědím na řadu kontroverzních otázek.

zdroj: YouTube

Debata republikánského prezidenta Donalda Trumpa s jeho demokratickým sokem Joem Bidenem se zapsala do historie americké politiky jako jedna z dosud nejchaotičtějších a nejvíce nepřátelsky naladěných. Trump neustále skákal do řeči svému sokovi i moderátorovi, Biden jej na oplátku nazval šaškem a řekl mu, ať je zticha.

Středeční viceprezidentský duel byl o poznání slušnější, ačkoliv se oba diskutující několikrát přeli o slovo a Harrisová Pence napomínala, když jí skákal do řeči. Pence však dokonce v jednu chvíli Harrisové řekl, že je mu velkou ctí být s ní na jednom pódiu.

Podle Reuters duel pravděpodobně nijak nezmění trajektorii souboje o Bílý dům, oba kandidáti se totiž poměrně striktně drželi svých rolí. Zatímco Harrisová útočila na vládnoucí administrativu v otázkách pandemie covidu-19, klimatických změn, policejního násilí a zahraniční politiky, Pence se chopil role zastánce téměř čtyřletého působení republikánů v Bílém domě.

Také podle listu The New York Times (NYT) byla debata připomínkou dřívějších časů, kdy nebylo nepřátelství mezi stoupenci dvou hlavních politických táborů tolik vyhrocené. Kromě útoků na republikánskou vládu se Harrisová podle listu snažila voliče přesvědčit o tom, že svými názory nestojí tolik nalevo, jak tvrdí republikáni. Za tím účelem pak odmítla i některé postoje, k nimž se hlásila ještě na začátku letošního roku, kdy usilovala o nominaci Demokratické strany na prezidentku. Podle NYT se jí svým opatrným přístupem podařilo vyhnout se jakýmkoliv přešlapům, které by daly republikánům příležitost přesunout pozornost voličů od tématu pandemie covidu-19, které nyní dominuje veřejným debatám v USA.

Pence pak podle listu The Guardian dokázal, že je věrným Trumpovým stoupencem. Bránil se proti útokům Harrisové, ačkoliv při tom pronesl řadu zavádějících výroků, která často používá republikánský prezident.

Řada médií se však shoduje na tom, že debatu vzhledem k opatrnosti obou uchazečů definovalo rovněž to, jakým otázkám se účastníci cíleně vyhnuli. Harrisová například odvedla pozornost od otázky, zda budou chtít demokraté zvýšit počet soudců v nejvyšším soudu, aby zvrátili rovnováhu soudců na stranu liberálů. Pence se zase odmítl přímo vyjádřit k tomu, proč je ve Spojených státech vyšší úmrtnost v souvislosti s covidem-19 než ve většině světa. Znepokojivější však bylo podle The Guardian to, že podobně jako dříve Trump odmítl jasně říci, zda republikáni přijmou výsledek voleb v případě prohry.

Oba kandidáti pak neodpověděli na otázku, zda se svými nadřízenými hovořili o možnosti, že by je museli zastoupit v prezidentské funkci. Toto téma je přitom podle většiny médií v letošních volbách zvláště významné. Bidenovi bude několik týdnů po volbách 78 let a v případě zvolení by se stal nejstarším čerstvým prezidentem v historii USA. U Trumpa se zase otázka nástupnictví dostala do popředí minulý týden, kdy se u něj prokázala nákaza koronavirem, kvůli níž byl následně převezen do nemocnice.

Zpravodajský web Axios shrnul debatu následujícím způsobem: "Bylo to kultivovanější než (duel) Trump versus Biden. Ale o moc více jsme se toho nedozvěděli."