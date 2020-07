Pompeo: USA posílí svou roli v Arktidě tváří v tvář Rusku a Číně

"Všichni jsme trochu naivně sledovali, jak Rusové, ale i Číňané v tomto regionu stále agresivněji prosazují své zájmy," řekl Pompeo dánskému rozhlasu DR. "Je pravda, že přicházíme trochu pozdě. Už se mi ale stalo, že jsem přišel na pár večírků pozdě, a nakonec jsem si je moc užil. Uvidíte, že uspějeme," dodal.

Pompeo rovněž uvítal znovuotevření amerického konzulátu v Grónsku, které je autonomním územím Dánska. "Pro Spojené státy je to v Grónsku nový začátek," prohlásil na společné tiskové konferenci se svým dánským protějškem Jeppem Kofodem. Kromě něj se při své dnešní krátké návštěvě sešel také s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.

Americký konzulát v grónské metropoli Nuuku obnovil činnost v červnu po několika desítkách let. Krok poutal pozornost i proto, že americký prezident Donald Trump loni navrhl, že by Spojené státy Grónsko od Dánska odkoupily. Překvapená Kodaň o nabídce nechtěla ani diskutovat a Trump proto následně zrušil svou plánovanou zářijovou cestu do Dánska. Podle šéfa dánské diplomacie Kofoda téma amerického odkoupení Grónska při dnešní Pompeově návštěvy vůbec nepadlo.

V rozhovorech s Kofodem, Frederiksenovou a představiteli Grónska a Faerských ostrovů Pompeo zdůraznil význam energetické nezávislosti, především pak ve vztahu k Rusku.

Trumpova vláda ostře protestuje proti výstavbě plynovodu Nord Stream 2, kterým se má přepravovat ruský zemní plyn po dně Baltského moře do Evropy. Minulý týden Washington varoval firmy, které se na projektu podílejí, že budou terčem amerických sankcí, pokud práci nezastaví. Podle USA projekt posílí vliv Ruska v Evropě a zvýší závislost regionu na dodávkách energií z Ruska.

Dánský energetický úřad, který zdržoval budování posledního úseku potrubí v dánských vodách, v říjnu vydal povolení k dokončení plynovodu. Proti projektu se kromě Spojených států staví také Ukrajina a Polsko. Nový plynovod tyto dosavadní tranzitní země pro ruský plyn obejde.