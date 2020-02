Skauti v USA krachují. Organizace čelí lavině žalob kvůli sexuálním deliktům

K BSA se aktuálně hlásí přes dva miliony chlapců a mladých mužů ve věku od pěti do 21 let a podle deníku The New York Times (NYT) je tento spolek více než celé století "ikonickou součástí" života v USA. V roce 2012 ovšem vyšel najevo rozsah jeho problému se sexuálním zneužíváním. Deník Los Angeles Times tehdy publikoval utajované záznamy BSA o nejrůznějších obviněních, což postupně vedlo k identifikaci skoro 8000 pravděpodobných pachatelů a více než 12.000 údajných obětí z let 1944 až 2016.

Nové informace spustily lavinu žalob a armáda právníků nyní požaduje po BSA odškodné jménem tisíců mužů, kteří tvrdí, že byli ve skautských oddílech zneužiti vedoucími. Mnohá obvinění sahají desítky let do minulosti, bývalí skauti je ale mohli vznést až po nedávných změnách v zákonech o promlčecí lhůtě sexuálních zločinů, píše AP.

"Očekává se, že žádost o soudní ochranu před věřiteli probíhající spory přeruší a vytvoří konečný termín, do kterého budou moci skauti vznášet obvinění," vysvětluje NYT. "Pokud jste někdy zvažovali, že promluvíte, tak teď je správný čas," komentoval vývoj právník Tim Kosnoff, který se dlouhodobě věnuje případům údajného zneužívání v řadách BSA.

Volnočasové sdružení v prohlášení oznámilo, že zahajuje bankrot, aby mohlo spravedlivě odškodnit všechny oběti prostřednictvím svěřenského fondu. Podle AP hrozí, že bude muset v této souvislosti rozprodat část svého nemalého majetku, který zahrnuje tábořiště a turistické trasy. Dnešní soudní žádost uvádí hodnotu aktiv BSA v rozmezí jedné až deseti miliard dolarů (23 až 230 miliard Kč), přičemž celková výše kompenzací by prý mohla uvedenou spodní hranici přesáhnout.

Skautská organizace založená v roce 1910 se patrně zařadí k významným americkým institucím, které platí vysokou cenu za to, že nedokázaly vymýtit sexuální predátory z řad svých pracovníků. Katolické diecéze v USA a školy včetně Pensylvánské státní univerzity a Michiganské státní univerzity v posledních letech odevzdaly obětem stovky milionů dolarů.

BSA se už nyní kvůli soudním výdajům a poklesu členské základny dostala do finanční tísně, ujišťuje však, že chlapecké oddíly se rušit nebudou. "Skautské programy se během tohoto procesu nezastaví a budou pokračovat ještě mnoho let," citovala z prohlášení organizace AP.