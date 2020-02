Trump vystoupí v Kongresu, bude mluvit o volebních tématech

Je o tom přesvědčena televize CNN, podle které bude prezident mluvit o rostoucím hospodářství, porážce amerických nepřátel v zahraničí a o plánech na zdravotní péči a rekonstrukci infrastruktury. Zda Trump zmíní ústavní žalobu, které ještě stále čelí, není ale jisté.

Mluvčí Bílého domu Hogan Gidley tvrdí, že si připravený prezidentův projev přečetl a o žalobě v něm nic nenašel. Gidley však zároveň nevyloučil, že o tématu prezident nakonec hovořit bude.

Americká média připomínají, že pro Trumpa očekávaný úspěšný konec příběhu ústavní žaloby je velmi lákavé téma, o kterém by hovořit mohl. Před týdnem na setkání s příznivci v Iowě Trump prohlásil, že ho demokraté chtějí nejen sesadit, ale že chtějí svrhnout celý systém vlády. Řada Trumpových spojenců prezidentovi doporučovala, aby téma ústavní žaloby vůbec v projevu neotevíral, protože by se tím vracel zpět do minulosti, místo aby se přes tuto epizodu přenesl. Tyto rady Trump zřejmě uposlechl.

"Projev jsem pročetl a výraz 'impeachment' jsem v něm neviděl," řekl dnes novinářům mluvčí Bílého domu Gidley. Jeden z Trumpových poradců ale nevylučuje, že se o žalobě Trump nějakým způsobem zmíní. "Jak (Trump) rád říkává, uvidíme, co se stane," dodal k těmto spekulacím mluvčí Gidley.

Poradci Bílého domu tvrdí, že poselství se ponese v optimistickém duchu. To novinářům o víkendu řekl také Trump sám. Prohlásil, že chce nabídnout politickým rivalům spolupráci. Zároveň ale zapochyboval, že o to budou jeho oponenti stát.

Zcela jistě ale Trump hodlá mluvit o rostoucím hospodářství, nízké nezaměstnanosti a obchodní smlouvě s Čínou nebo o nové severoamerické dohodě o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (USMCA).

Rozhlasová stanice NPR předpokládá, že Trump zmíní i své plány na zlevnění zdravotní péče, placenou rodičovskou dovolenou či rozšíření přístupu k zařízením typu jeslí a školek. Věnovat se pravděpodobně bude i přistěhovalectví, situaci na hranici s Mexikem či městům a institucím, které odmítají rázný protiimigrační přístup jeho administrativy.

Prezidentovo výroční poselství o stavu americké unie je velkou politickou událostí. Poslouchat Trumpova slova budou přímo v sále nejen kongresmani a senátoři, ale také viceprezident Mike Pence, členové federální vlády a hosté pozvaní republikány a demokraty. Trump si například pozval do galerie pro hosty Kelli Hakeovou, jejíhož muže zabila v Iráku bomba nastražená na silnici, Raula Ortize z vedení pohraniční stráže či válečné veterány, kteří získali práci díky podpůrným programům.

Po Trumpově projevu vystoupí s proslovem zástupci demokratů s odpovědí na prezidentovo poselství. Tohoto úkolu se zhostí guvernérka státu Michigan Gretchen Whitmerová a kongresmanka Veronica Escobarová. Whitmerová bude hovořit na půdě střední školy v East Lansingu, kterou navštěvují její dcery, Escobarová projev přednese ve španělštině.