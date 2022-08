Trump využil svého práva nevypovídat před generální prokurátorkou více než 400krát

— Autor: ČTK

Bývalý americký prezident Donald Trump využil svého práva nevypovídat více než 400krát, když ve středu předstoupil před generální prokurátorku státu New York Letitii Jamesovou v rámci vyšetřování praktik jeho rodinné firmy. S odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem dotazování to uvádí některá americká média. List The New York Times (NYT) podotýká, že Trumpovy dvě nejstarší děti se při svých setkáních s vyšetřovateli na pátý dodatek americké ústavy neodvolávaly.