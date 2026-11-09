Počasí na svatého Martina. Sněžit může, ale bílý kůň do měst nepřicválá

Svatý Martin má každý rok přijet na bílém koni, ale letos se to zřejmě nestane. Podle meteorologů by v nadcházejících dnech mohlo sněžit alespoň na horách, úhrny ale nebudou velké. Nejtepleji bude ve čtvrtek, kdy maxima relativně dost překročí 10 stupňů.
Podle pranostiky se na svátek svatého Martina očekává první sněžení v nížinách. Z předpovědi na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale vyplývá, že bude spíše pršet.
"V úterý očekáváme od západu srážky na většině území, na západě a severozápadě Čech jen ojediněle. Na horách na severu bude zhruba od 900 metrů padat déšť se sněhem nebo bude sněžit. Tvorbu sněhové pokrývky očekáváme přibližně od výšky 1000 metrům nad mořem. Úhrny ale nebudou velké a čekáme většinou do 3 cm sněhu," uvedli meteorologové.
Na svatého Martina se od západu na většině území vyskytne občas déšť nebo přeháňky. Ve vyšších hladinách atmosféry se má oteplovat, sněžení se neočekává.
Srážky jsou pravděpodobně i ve čtvrtek a v pátek. Na východě by mohly být i vydatnější, ale s ohledem na nejistou polohu tlakové níže panuje nejistota. Předpokládá se, že během noci na pátek a v pátek se dostaví ochlazení. V polohách nad 800 metrů by tak mohlo sněžit.
"Co se týká teplot, tak minimální teploty se budou pohybovat v první polovině týdne nejčastěji od +3 do -2 °C, při zmenšené oblačnosti i kolem -3 °C. Ve čtvrtek a v pátek už budou minimální teploty nad nulou většinou od 7 do 2 °C. Maximální teploty čekáme nejčastěji od 3 do 9 °C, ve čtvrtek od 8 do 13 °C," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák