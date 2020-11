Trumpovi příznivci obklíčili na dálnici autobus Bidenovy kampaně

Trump na twitteru sdílel jedno z videí jedoucího autobusu vedle aut jeho podporovatelů se slovy "Miluji Texas!".

Na sociálních sítích se objevila řada videí, na nichž jsou vidět vozidla s protrumpovskými vlajkami, jak jedou ze všech stran autobusu, který nese loga a slogany Bidenovy kampaně. Podle demokratova týmu se snažili prezidentovi přívrženci autobus zastavit a dokonce jej vytlačit z dálnice. Demokratický člen texaské dolní komory Rafael Anchía a další pozorovatelé pak uvedli, že někteří z nich byli ozbrojeni.

These tactics have no place in Texas, my home state, and no place in America.



Please vote. Please volunteer this weekend. The future of our democracy is at stake. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ