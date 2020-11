Úřady Trumpa ignorují. Předávání moci běží bez ohledu jeho postoj

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předání prezidentské moci je v chodu přes neochotu prezidenta Donalda Trumpa uznat volební výsledek. Řekl to dnes zvolený prezident Joe Biden, podle něhož předání moci nic nezastaví. O složení aspoň části budoucí vlády chce Biden rozhodnout do Dne díkůvzdání, tedy do 26. listopadu.