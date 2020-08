USA zakážou soukromé charterové lety na Kubu, oznámil Pompeo

"Dnes jsem požádal ministerstvo dopravy o pozastavení soukromých charterových letů mezi USA a Kubou. Castrův režim využívá peníze z turismu a cestování k financování svých nekalých praktik a zásahů ve Venezuele. Diktátoři nemohou mít užitek z cest z USA," napsal Pompeo na twitteru.

Today I asked the Department of Transportation to suspend private charter flights between the U.S. and Cuba. The Castro regime uses tourism and travel funds to finance its abuses and interference in Venezuela. Dictators cannot be allowed to benefit from U.S. travel.