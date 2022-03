V New Yorku tisíce přívrženců Ukrajiny požadovaly zásah Západu do konfliktu

Křižovatku v srdci Manhattanu, známou po celém světě svými obřími digitálními billboardy nad hudebními a divadelními sály na Broadwayi, ozdobily žluté a modré barvy Ukrajiny v podání demonstrantů všech věkových kategorií. Po několik hodin zde drželi transparenty s nápisy požadujícími "konec války", "bezletovou zónu" či "zastavení Putina“. Ruského prezidenta Vladimira Putina ve fotomontážích přirovnávali k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi, který rozpoutal druhou světovou válku.

Shromáždění snadno zaplnilo celou oblast Times Square mezi několika bloky budov podél světoznámé Broadwaye a Sedmé avenue.

Za řevu motorů kolemjedoucích nablýskaných terénních aut a sportovních vozů, ve kterých často seděly mladé ženy ohánějící se barvami Ukrajiny, zde mávali dva šedesátníci - bratři, Američané ukrajinského původu, kteří odmítli uvést své jméno - čtyřmi obrovskými vlajkami: ukrajinskou, unijní, americkou a NATO.

Hned vedle dvaatřicetiletá Tania Schneiderová volala po "větší vojenské podpoře, humanitární pomoci, munici a vůbec podpoře" pro Ukrajinu. "NATO a EU unie by se měly zapojit" do ruské války na Ukrajině, řekla.

Další zastánce Ukrajiny, jednatřicetiletý informatik Vasyl Koval, který zanechal své rodiče na Ukrajině, přijel na demonstraci do New Yorku, aby požadoval "uzavření ukrajinského nebe" pro ruské bojové letouny. Žádal také, aby "NATO a USA zasáhly".

Osmatřicetiletá Ukrajinka Tetjana Djakunová, která podle svých slov žije v USA šest let, v slzách popisovala ruskou invazi do její vlasti jako "zločin" a "terorismus".

"Voláme o pomoc (...) Nečekejte!" prosila. Zároveň děkovala za "obrovskou podporu" ze strany západních zemí.

Má také jasno ohledně otázky, zda by Evropa a Amerika měly zasáhnout na Ukrajině? "Ano!" okamžitě odpověděla. A co s rizikem světové války? "Stejně se to stane, zítra nebo pozítří," domnívá se.

Mnoho hesel v New Yorku reagovalo na prohlášení prezidenta Vladimira Putina, že jakákoli země, která se pokusí zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou, bude považována za účastníka konfliktu. Ukrajinský požadavek na zřízení bezletové zóny odmítlo NATO i nejvýše postavený americký generál, šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley, protože by to znamenalo "aktivní boj" proti ruským silám.

Podle sčítání z roku 2019 žije ve Spojených státech více než jeden milion Američanů ukrajinského původu a Ukrajinců, většina z nich v Pensylvánii, New Yorku a Chicagu, dodala AFP.