V USA dochází remdesivir. Srdceryvně rozhodujeme, kdo ho dostane, říkají lékaři

Remdesivir, který v Gilead Sciences vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, už pro nouzové a omezené použití pro nemocné se závažným průběhem nemoci covid-19 schválily Spojené státy, Indie a Jižní Korea. V Česku byl lék použit k experimentální léčbě.

V květnu zahájil výrobu remdesiviru jeden z největších výrobců léků v Bangladéši Beximco Pharmaceuticals. Gilead se také spojil s výrobci generických léčiv v Indii a Pákistánu, včetně společností Cipla Ltd and Hetero Labs Ltd, aby vyráběly a dodávaly remdesivir do 127 rozvojových zemí.

Přesto ve Spojených státech lék dochází. S nedostatkem remdesiviru se potýká například těžce zasažená Florida, ve které nemoci covid-19, kterou způsobuje nový druh koronaviru SARS-CoV-2, podlehlo už téměř 4800 pacientů.

"V těžce zasažených oblastech jako Florida, Arizona, Texas dochází některým nemocnicím remdesivir," uvedla podle televize CBS News Helen Boucherová, šéfka oddělení infekčních nemocí v Tuftsově zdravotním středisku v Bostonu.

Jiné státy ale hlásí dostatečné zásoby léku, nikdo proto neví, co se ve skutečnosti stalo. "Není jasné, zda je tento problém otázkou distribuce, nebo jej není dostatek," dodala.

Lékaři se proto musí rozhodovat, komu lék poskytnou a zvýší tím jeho naděje na přežití. Samotný lék nedokáže nemoc vyléčit, léčbu ale urychlí a zvýší pacientům šanci na přežití. Eliot Godofsky, specialista na infekční choroby z Bradentonu, tuto volbu označil za "srdceryvnou".

"Bylo pro nás těžké se k remdesiviru dostat. Je ho hodně na místech, která ho nepotřebují, a nedostatek na místech, která ho potřebují," dodal s tím, že podle něj je současný systém distribuce do nemocnic komplikovaný a chaotický.

Zpočátku měl totiž distribuci léku na starosti Federální úřad pro mimořádné situace (FEMA), později ale tato pravomoc přešla na státní ministerstva zdravotnictví a nakonec na federální ministerstvo zdravotnictví.

To ale rozděluje lék jednou za dva týdny, a to na základě údajů o počtu nakažených od jednotlivých nemocnic. Úřady tak remdesivir nemocnicím dodávají na základě několik dní starých údajů, které nereflektují aktuální situaci a potřeby.

Vyjma distribuce a dostupnosti je předmětem zanícených debat i cena remdesiviru. Odborníci uváděli, že musí společnost Gilead postupovat uvážlivě, aby nebudila dojem, že chce zneužít nynější celosvětové zdravotní krize k co největšímu zisku.

Firma plánovala ocenit lék, který se podává nitrožilně, na 1500 až 1800 Kč za ampuli. Ocenění firmou Beximco ale naznačilo, že by léčba jednoho pacienta remdesivirem mohla v Bangladéši vyjít na 7400 až 19 500 Kč.

Ve Spojených státech a dalších rozvinutých zemích se tak cena stanovila na 55 800 korun za pětidenní léčbu. Tato cena je ale stále nižší, než zhruba 118 600 Kč, které původně doporučil americký Institut pro klinický a ekonomický přezkum ICER.