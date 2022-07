Většina voličů Demokratické strany si nepřeje pokračování Bidena jako prezidenta

— Autor: ČTK

Americká veřejnost se dál odvrací od prezidenta Joea Bidena a ani většina voličů jeho Demokratické strany si nepřeje, aby ji reprezentoval v příštích prezidentských volbách. Vyplývá to z nového průzkumu vypracovaného pro deník The New York Times (NYT). Pouze 33 procent respondentů uvedlo, že schvalují Bidenovo úřadování, a jen 13 procent vyjádřilo názor, že Spojené státy jsou "na správně cestě".