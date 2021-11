Austrálie po zhruba 20 měsících otevře výrazněji své hranice cizincům

"Návrat kvalifikovaných pracovníků a studentů je milníkem na našem návratu zpět (do situace před pandemií)," uvedl australský premiér Scott Morrison.

Do Austrálie budou moci přicestovat lidé, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 a mají před cestou negativní test. Vláda počítá s tím, že od prosince do Austrálie přijede na 200.000 držitelů víza. "Ale mohlo by jich být více, budeme se aktivně snažit přivést do Austrálie co nejvíce lidí a co nejdříve," uvedla ministryně Karen Andrewsová.

Australské státy si však mohou upravit pravidla pro cestující ze zahraničí a mohou po nich požadovat povinnou izolaci.

Jednu z největších skupin, jež se bude od prosince smět vrátit do Austrálie, jsou studenti. Podle sdružení Universities Australia je mimo zemi zhruba 130.000 zahraničních studentů zapsaných na australských univerzitách. "(Studenti) nechtějí nic jiného než se znovu setkat se svými spolužáky v učebnách," uvedla generální ředitelka sdružení Catriona Jacksonová. Podle australských médií by vyučování mohly univerzity obnovit od začátku roku. Zahraniční studenti, kteří pocházejí hlavně z asijských zemí, přinášejí australské ekonomice až 40 miliard australských dolarů (zhruba 654 miliard korun).

Austrálie začala s uvolňováním režimu na hranicích v listopadu, kdy zmírnila pravidla pro cestování Australanů do zahraničí. To podle agentury AFP způsobilo prudký vzestup rezervací pobytů v zahraničí. Vláda uvedla, že režim na hranicích uvolňuje díky zvyšující se proočkovanosti obyvatel Austrálie. Dokončené očkování proti covidu-19 má přes 70 procent australské populace. Vláda zatím neoznámila, kdy otevře hranice turistice, která uzavření hranic v březnu loňského roku velmi silně pocítila.