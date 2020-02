Čínské sportovce nepustí kvůli koronaviru na závody do Austrálie

Podobný osud by přitom mohl podle nejhoršího scénáře potkat celou čínskou výpravu na OH, která by měla být jednou z největších a čítat až 600 členů. Japonští pořadatelé zatím sportovce monitorují a jsou optimističtí, většina reprezentačních týmů je podle nich momentálně mimo Čínu.

Čínskou výpravu gymnastů nezachránilo ani to, že nikdo ze sportovců a trenérů nevykazuje známky infekce. "Bohužel, všichni musíme respektovat nařízení australské vlády o cestovních restrikcích," řekla šéfka australského gymnastického svazu Kitty Chillerová.

Kvůli koronaviru už přišli o důležité přípravné a kvalifikační soutěže před olympijskými hrami i další čínští sportovci. Tým fotbalistek musel strávit dva týdny v izolaci v hotelu v Brisbane, kam v polovině ledna přicestoval na kvalifikační turnaj. Čínské týmy nemohly přijet ani na asijský šampionát družstev v badmintonu v Manile.

Epidemie šířící se z epicentra ve Wu-chanu, která si vyžádala už více než 1500 obětí, si v Asii vynutila zrušení řady sportovních událostí. Čína přišla o halové mistrovství světa v atletice, Velkou cenu formule 1 v Šanghaji či Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Odvolány byly i tři turnaje ženské golfové série LPGA či závod formule E.