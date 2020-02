Covid-19 zabil už 1770 lidí, úřady zavádí další tvrdá opatření

Z více než 70.000 nakažených jich bylo 10.844 již uzdraveno a propuštěno z nemocnice. Přes 94 procent nových případů z neděle pochází z centrální čínské provincie Chu-pej, která je epicentrem nákazy. Za jeden víkendový den tam zemřelo 100 lidí a 1933 jich bylo nově nakaženo. Další tři lidé nemoci podlehli v provincii Che-nan, která s Chu-pej sousedí, zbylí dva zemřeli v provincii Kuang-tung na jihu země.

Not sure which hospital this is. U can get a sense of what’s going on in Wuhan hospital. Public health crisis like coronavirus created huge shortage of bed, medicines and medical staffs. In a populous country like China, it is a wave of death tsunami. pic.twitter.com/EB9500T1ZY