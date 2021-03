Filipíny zpřísní opatření. V Manile budou smět vycházet jen lidé ve věku od 18 do 65 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Filipínská metropole Manila dále zpřísní opatření proti šíření koronaviru, která již nyní patří mezi nejtvrdší na světě. Ve městě již rok nesmějí vycházet ven děti mladší 15 let, od středy se bude toto opatření týkat dětí a mládeže do 18 let, informovala dnes agentura Reuters. Zákaz opouštět domovy platí dlouhodobě také pro lidi starší 65 let.