Hongkongský aktivista Wong kandiduje ve volbách. S Čínou chce boj do posledního dechu

"Chceme světu ukázat, že jsme se rozhodli, že se nevzdáme," řekl novinářům třiadvacetiletý aktivista. Z místních voleb konaných loni v listopadu hongkongská volební komise Wonga vyloučila, což zdůvodnila jeho požadavkem na větší míru sebeurčení Hongkongu, která je podle úřadů v rozporu s ústavou. Prodemokratický tábor nakonec v hlasování jasně zvítězil.

【JOSHUA WONG RUNS FOR LEGCO ELECTION AMID NATIONAL SECURITY LAW】



1. A week ago, over 610,000 Hong Kongers went to ballot boxes to affirm our resolve to defend freedom despite Beijing’s tightening control and police disturbances. Our votes are our voice under China's crackdown. pic.twitter.com/EnVfjtSShB