Japonci vracejí roušky dodávané vládou, Jsou zamořené hmyzem a plísněmi

V Japonsku se koronavirem nakazilo přes 11.500 lidí a více než 280 zemřelo.

Vláda začala do každé domácnosti dodávat pratelné roušky na opakované použití ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Teď musí některé vyměnit, protože občané si stěžují na špatnou kvalitu.

#Abenomask came in with sanitary issues more than 7800 cases. #Abe wasted 466 million USD.



