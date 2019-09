Japonská "válečná vlajka" může být na olympiádě, pořadatelé o zákazu neuvažují

Pořadatelé olympijských her v Tokiu neuvažují o tom, že by zakázali používání kontroverze vzbuzující japonské vlajky s vycházejícím sluncem. V oficiálním prohlášení dnes sice oznámili, že zvažují zařazení vlajek neúčastnických zemí mezi předměty, které nesmí být na sportovištích, podle mluvčího Masy Takaji to ale bylo myšleno v obecné rovině. Historické zástavy, která v Koreji a dalších asijských zemích vyvolává negativní emoce, se to netýkalo.