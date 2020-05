Konec nebezpečného šplhání. Čína vystěhovala obyvatele vesnice na útesu do údolí

Tisková agentura Nová Čína nyní oznámila, že 84 domácností se mohlo z útesu přestěhovat do bytů v nejbližším městě.

Residents in the cliff-top village of Atuleer in Sichuan province's Zhaojue county have moved to new apartments in the county as part of the China's poverty relief program.#povertyalleviation #China pic.twitter.com/Z5V5v70F87