Koronavirus má i australský ministr vnitra. V zemi by se mohly nakazit miliony lidí

Austrálie registruje 156 případů nemoci COVID-19 a tři úmrtí, informuje Reuters. Zdravotnické úřady již varovaly, že bilance může v nadcházejících týdnech rapidně vzrůst. Podle některých odhadů by se mohly v 25milionové Austrálii do půl roku infikovat miliony lidí. "Předpokládáme, že v první vlně bude zasaženo 20 procent populace," řekla podle listu The Guardian lékařská expertka vlády státu Nový Jižní Wales Kerry Chantová.

Premiér Morrison se během uplynulého týdne snažil přesvědčit Australany, aby tváří v tvář epidemii zachovali klid. Dnes oznámil, že vláda radí, aby od pondělí nebyly pořádány akce nad 500 lidí a aby Australané přehodnotili své zahraniční cesty. Školy ale zůstanou otevřené, stejně tak bude zachován provoz letišť či veřejné dopravy, dodal premiér.

Na e-mailové dotazy novinářů ohledně toho, zda se bude držet svých plánů s návštěvou ragbyového utkání i přes zprávu o nákaze ministra vnitra, premiér neodpověděl. Na twitteru nicméně Morrison napsal, že podle doporučení zdravotnických úřadů mají jít do karantény pouze lidé, kteří se s Duttonem setkali v posledních zhruba 24 hodinách. "To se mě ani žádných dalších členů vlády netýká," konstatoval Morrison.

In advice provided this evening, the Deputy Chief Medical Officer has reiterated only people who had close contact with the Minister in the preceding 24 hours before he became symptomatic need to self-isolate.



That does not include myself or any other members of the Cabinet.