Tragédie na jezeře. Loď se sochou boha se převrhla, 12 mrtvých

Neštěstí se stalo ve městě Bhópál, které je metropolí indického státu Madhjapradéš.

Hinduističtí věřící se chystali do vod jezera ponořit velkou sochu hinduistického sloního boha Ganéši, plavidlo se při tom ale naklonilo a pak převrátilo. Z jezera bylo vytaženo 12 těl obětí.

