Napětí na čínsko-indické hranici trvá. Módí navštívil místo, kde se střetli vojáci

Módí, který tuto oblast navštívil poprvé od střetu mezi indickými a čínskými vojáky, dodal, že Indie se cítí zavázána k míru, což by ale nemělo být vnímáno jako známka slabosti.

"Současná Indie je čím dál tím silnější, ať už jde o námořní, leteckou či vesmírnou sílu, anebo o sílu naší armády. Modernizace zbraní a vylepšení infrastruktury mnohonásobně zvýšily naše obranné schopnosti," řekl v projevu k vojákům ve městě Leh, metropoli Ladákhu.

Z incidentu, který se stal 15. června, se obě jadernými zbraněmi disponující země viní navzájem. Ke střetu došlo v místě, kde není přesně vymezená hranice, a tak není jasné, čí vojáci narušili území souseda.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes podle Reuters oznámilo, že obě země vedou rozhovory ve snaze zmírnit napětí, a to jak diplomatickými, tak vojenskými kanály. "Za těchto okolností by ani jedna strana neměla podnikat kroky, které by mohly zkomplikovat situaci na hranici," řekl mluvčí ministerstva.