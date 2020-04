Nebezpečné ohnisko nákazy: Covid-19 je na italské lodi zakotvené u Japonska

Podle agentury Reuters se virus prokázal u 34 členů posádky plavidla Costa Atlantica. V Japonsku to vyvolává obavy o dopad na místní lidi. Připomíná se případ výletní lodi Diamond Princess, která kotvila v únoru kvůli karanténě nedaleko Tokia. Více než 700 lidí z její paluby se koronavirem nakazilo.

V případě plavidla Costa Atlantica je na palubě jenom posádka čítající 623 lidí. Loď byla koncem února dopravena do doků v Nagasaki, protože kvůli epidemii koronaviru padl původní plán na její opravu v Číně.

Úřady prefektury Nagasaki požádaly centrální vládu o pomoc s řešením tohoto případu. "Na palubě je mnoho infikovaných. Náš zdravotnický systém nám neumožňuje situaci zvládnout a oddělit" lidi s pozitivním testem od ostatních, sdělil provinční guvernér Hodo Nakamura.

🇯🇵A crew member aboard an Italian cruise ship “#CostaAtlantica” currently undergoing repairs in #Nagasaki city, Japan has tested positive for new #coronavirus on Monday, while 32 others onboard in close contact with the person are confirmed infected with #COVID19 on Wednesday. pic.twitter.com/mAJClFxtkt