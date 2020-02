Nový koronavirus pronikl do 26 zemí, mrtvých je víc než při SARS i MERS

Nákazu novým koronavirem hlásí kromě Číny a čínských zvláštních správních oblastí dalších 25 zemí. Z Evropy to jsou Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rusko, Španělsko, Švédsko, Británie a Belgie.

Aktuálním počtem úmrtí koronavirus již překonal i virové epidemie SARS a MERS.

Čína urychlí distribuci léků, které při klinických testech prokážou účinnost v boji s novým typem koronaviru. Podle agentury Reuters to napsala čínská média s odvoláním na schůzi vedenou premiérem Li Kche-čchiangem.

Incubation period of #nCoV may be longer than you expect. A woman in North China's Shanxi Province was diagnosed with #nCoV 42 days after returning from #Wuhan. #Cononavirus pic.twitter.com/RsGGFW3PA4