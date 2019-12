"Neptejte se, co se mi tam stalo," byla podle jejího bratrance Parvíze Másiha jediná odpověď na otázky příbuzných. Za pár týdnů Samíja zemřela.

Záhadná smrt Davídové patří k přibývajícímu množství důkazů o špatném zacházení a týrání pákistánských, zpravidla křesťanských žen a dívek, které byly prodány do Číny.

V posledních dvou letech se překupníci podle výzkumu agentury AP čím dál víc zaměřují na chudé křesťanské obyvatelstvo Pákistánu a od rodin kupují dcery a sestry, některé dosud náctileté, aby je jako manželky prodali čínským mužům. Dívky se ale v Číně ocitají v izolaci, nedbá se o ně, jsou zneužívané nebo skončí jako prostitutky. Některé ženy se svěřily agentuře AP, že je jejich muži odmítali živit. Mnohdy se spojí s rodinou s úpěnlivou prosbou, aby je přijala zpět. Křesťané bývají mezi nejchudšími obyvateli Pákistánu, kde se většina z 220 milionu lidí hlásí k islámu.

Seznam, který sestavili pákistánští vyšetřovatelé a aktivisté se snaze rozbít sítě překupníků, obsahuje jména 629 pákistánských nevěst prodaných v roce 2018 a na začátku roku 2019 do Číny. Vládní úředníci však prý vyšetřování zastavili z obavy, aby neuškodili výnosným vazbám mezi Pákistánem a Pekingem.

"Tito chudí lidé prodali své dcery do Číny, kde se jim dějí hrozné věci a nikdo si toho nevšímá," poznamenává Samíjin bratranec Másih. "Je to vrchol krutosti. Jsme chudáci," dodává.

#Pakistani #Christian woman #SamiyaDavid shows her picture with a Chinese husband, in Gujranwala, #Pakistan. Samiya David spent only two months in #China after being sold by her family as a bride to a #Chinese man. pic.twitter.com/VOvZiHqK9o