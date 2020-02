Tajná mise kvůli koronaviru: Do Číny vyrazí tým mezinárodních expertů

Šéf Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci složení mezinárodního týmu nijak dále nekomentoval a rovněž neuvedl detaily o cestě. Řekl pouze, že WHO "vše zveřejní, jakmile to bude možné".

Podle WHO dnes počet úmrtí po nakažení novým koronavirem v pevninské Číně stoupl na 723. Nemoc si tak nejspíš vyžádá více obětí, než tomu bylo u epidemie onemocnění SARS v roce 2002 až 2003, kdy zemřelo celkem 774 lidí. Počet případů nákazy v pevninské Číně vzrostl na 34.598, dodala WHO.

WHO has released interim guidance on infection prevention during health care, home care & advice on the use of masks 😷 in various settings.



WHO #2019nCoV Situation Report 8 February 2020 https://t.co/oKXxKkk3uX pic.twitter.com/lYayVdYfoG