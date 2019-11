USA a Jižní Korea odkládají vojenské cvičení, KLDR přesto prská

Jde o krok, který má podpořit zablokovaný mírový proces na poloostrově. "Nepovažuji to za ústupek, ale za projev dobré vůle... umožnit mír," citovala agentura Reuters amerického ministra. Mark Esper zároveň vyzval Severní Koreu, aby také projevila dobrou vůli a vrátila se k jednacímu stolu bez kladení předběžných podmínek.

The U.S. and @ASEAN partnership plays a vital role in promoting peace and stability throughout the #IndoPacific region! pic.twitter.com/Nm0uxeD5FI