V Číně se nakazilo podstatně více lidí, než země přiznává, tvrdí studie

Podle studie vědců z Hongkongu mohlo být v první vlně nemoci covid-19 v Číně infikováno více než 232 000 lidí, což je čtyřnásobek oficiálních údajů. Upozornil na to server The Guardian.

Celosvětově přesáhl počet obětí koronaviru 183 000 lidí, přičemž nakažených je na celém světě více než 2,6 milionu lidí. Čína oficiálně oznámila, že eviduje zhruba 83 000 případů nákazy.

Hongkongská studie analyzovala data z mise Světové zdravotnické organizace (WHO) ve Wu-chanu. Země k 20. únoru evidovala zhruba 55 000 nakažených. Podle vědců ale číslo neodpovídá realitě.

"Odhadujeme, že do 20. února 2020 bylo v Číně na rozdíl od 55 508 potvrzených případů ve skutečnosti 232 000 případů nákazy," tvrdí vědci s tím, že je třeba brát v úvahu i osoby s mírnými příznaky nebo zcela asymptomatické pacienty.

Čína čelí dlouhodobé kritice kvůli statistikám, které oficiálně uvádí. Minulý týden navýšila o 50 % počet zemřelých ve Wu-chanu. Po údajné revizi číslo stouplo o 1290 na 3869 mrtvých.

Stále častěji přitom sílí hlasy, které tvrdí, že mrtvých je ještě více. Podle obyvatel i zahraničních reportérů mohlo jen ve Wu-chanu skutečně zemřít přes 40 000 lidí.

Obyvatelé provincie Chu-pej před necelým měsícem uváděli, že ve městě funguje sedm pohřebních ústavů, které rozdávají pozůstalým od 23. března zhruba 3500 uren s ostatky denně.

Na sociálních sítích se navíc objevovaly fotografie lidí, kteří stojí na urny obrovské fronty, nebo fotky tisíců uren. Mnohem víc, než by bylo zapotřebí podle oficiálních statistik. Odhady nejčastěji hovoří o 42 až 47 000 mrtvých.

Čína je také podezřelá z toho, že nesděluje ostatním zemím veškeré informace, které má o koronaviru. O důvodech tohoto možného chování se vedou rozsáhlé spekulace, například poradce Bílého domu Peter Navarro se domnívá, že cílem tohoto jednání je vydělat na vakcíně proti nemoci covid-19, kterou země vyvíjí.

"Jedním z důvodů, proč nás zřejmě nepustili do země a nedali nám data o viru na začátku, je, že se snaží co nejrychleji získat vakcínu a přemýšlí nad tím jen jako nad konkurenčním obchodním soubojem. Je to obchodní záležitost, aby mohli prodat vakcínu světu," řekl Navaro nedávno v televizi Fox News.