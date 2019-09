Dnes se opět čekají manifestace v Asii, Evropě nebo také v kanadském Montrealu, kde by měla vystoupit švédská aktivistka Greta Thunbergová, píše agentura Reuters.

Podle organizátorů novozélandských akcí se do nové vlny "školní stávky za klima" zapojilo 170.000 lidí, což by odpovídalo 3,5 procentům obyvatelstva. Hlavní město Wellington podle agentury AP zažilo jeden z největších protestů ve svých dějinách.

And that’s a wrap! Thank you, New Zealand. All 170,000 of you. #SchoolStrike4Climate #FridaysForFuture @GretaThunberg pic.twitter.com/wU25u8nxDt