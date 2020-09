Zcela mimořádná podívaná: V moři u Sydney se objevil plejtvák obrovský

Zpráva o kytovci se objevila v srpnu a nyní ji potvrdila služba národních parků Nového Jižního Walesu (NPWS).

Podle ní je mimořádně vzácné vidět toto zvíře tak blízko pobřeží. "Plejtvák obrovský je sice největší živočich na planetě, ale navzdory své velikosti může zůstat v blízkosti pobřeží Sydney nepovšimnut," sdělil Andrew Marshall z NPWS. Podle něj může být plejtvák dlouhý až 25 metrů a vážit 100 tun.

'Third sighting in 100 years' of blue whale off coast of Sydney, Australia 🐋 https://t.co/MHvGzUSWN5