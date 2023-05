Biden dostal „zásadní ujištění“, že Ukrajina nepoužije F-16 na území Ruské federace

Vládní záměry škrtat dotace na podporované zdroje elektřiny by neměly dopadnout na občany, ale zároveň by měly přinést úsporu výdajů státního rozpočtu. Závazky ohledně podpory, které stát učinil, však zůstanou platné. V dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda chce v příštích dvou letech v připravovaném konsolidačním balíčku ušetřit na dotacích 54,4 miliardy korun. Z toho ministerstvo průmyslu, které má v působnosti energetiku, plánuje ušetřit 20 miliard a základem má být změna systému proplácení poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který se s Hladíkem v debatě utkal, však varuje před tisícovkami arbitráží mezi majiteli solárních elektráren a státem.