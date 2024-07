Biden musí summit NATO zvládnout bez chyby. Jinak riskuje důvěru vlastní strany

Jako pořadatel bude stát v centru dění na summitu NATO ve Washingtonu americký prezident a řada tamních médií už upozornila na to, že jeho výkon bude kriticky sledován. „V nejbližší době musíme vidět mnohem razantnějšího a energičtějšího kandidáta v kampani, aby přesvědčil voliče, že na tuto práci má,“ zdůraznila například senátorka Patty Murrayová podle CNN.

Murrayová působí jako senátorka za Washington a její pozice je tak v americké politice velice silná. „V této kritické době pro naši zemi musí prezident Biden vážně zvážit nejlepší způsob, jak zachovat svůj neuvěřitelný odkaz a zajistit ho pro budoucnost,“ poznamenala.

Někdejší velvyslanec USA při NATO Kurt Volker má obavy z toho, jestli Biden dokáže být tím prvkem, který spojence ujistí o americké loajalitě a samotné roli USA v alianci. „Bude to prezident Biden? Je toho schopen? Bude se ucházet o znovuzvolení, bude znovu zvolen? Pokud ano, jak to bude vypadat?“ tázal se Volker.

Právě spojenci NATO k Bidenovi v dnešní době vzhlížejí s nadějí. „Pak se obávají – pokud to neudělá a vrátí se bývalý prezident Donald Trump, co to bude znamenat pro americkou podporu NATO, americkou podporu Ukrajiny?“ dodal bývalý vysoce postavený diplomat.

Vedoucí pracovnice Atlantic Council Rachel Rizzo varovala, že Biden nyní „nemá absolutně žádný prostor pro jakékoli chyby“. „Takové přehmaty, které se pro Bidena staly zcela běžnými a které jsou prostě faktorem toho, kým je jako člověk a jako prezident, budou nyní evropští lídři vnímat jako širší otázku vhodnosti,“ vysvětlila. Upozornil na to americký list Wall Street Journal.

Současná velvyslankyně USA při NATO Julianne Smithová ale z jeho výkonu nemá obavy. „Nakonec mě zasypal spoustou otázek, na které bylo těžké odpovědět. Nemám žádné obavy,“ ujistila poté, co Bidena před třemi týdny o summitu informovala.

Jistotu má i vysoký představitel Bidenovy administrativy, kterému WSJ poskytl anonymitu. „Zahraniční představitelé viděli Joea Bidena zblízka a osobně poslední tři roky. Vědí, s kým mají co do činění, a víte, vědí, jak byl efektivní,“ přiblížil.

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi současný americký prezident oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.

Prezident Spojených států již několik týdnů čelí masivní kritice za své vystupování. V jeho Demokratické straně se ozývají hlasy, aby z boje o Oválnou pracovnu odstoupil. Kritika na hlavu šéfa Bílého domu ještě zesílila ve chvíli, kdy vykázal známky selhání při debatě se svým republikánským protivníkem a předchůdcem na postu prezidenta USA Donaldem Trumpem.

Na obavy z případné Trumpovy administrativy upozornil americký list New York Times. „NATO nikdy nebylo, není a nebude samozřejmostí. Úspěšně jsme tak činili 75 let. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří i v budoucnu. Ale je to o politickém vedení, je to o politickém odhodlání,“ vylíčil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Trump ale není tou jedinou obavou. „Evropské státy budou muset opět zdvojnásobit své rozpočty (na obranu, pozn. red.), aby věrohodně odrazovaly hrozby ze strany stále zoufalejšího ruského režimu,“ upozornil spolupředseda Evropské rady pro zahraniční vztahy a někdejší švédský premiér Carl Bildt.

Dalším problémem je přístup maďarského premiéra Viktora Orbána, který za poslední týden odcestoval na státní návštěvy Moskvy i Pekingu. „Orbánova návštěva rozhodně nevypadá produktivně, pokud jde o snahu dosáhnout na Ukrajině nějakého výsledku. Je to znepokojující,“ popsal mluvčí bezpečnostní rady Bílého domu John Kirby.

Již během minulého týdne Orbán zavítal do Kyjeva a Moskvy s tím, že jde o mírovou cestu. Orbán po pátečním setkání s Putinem v Kremlu uvedl, že názory Ruska a Ukrajiny na ukončení války jsou stále velmi rozdílné. V pondělí ráno pak zamířil do Pekingu. „Nikdo seriózní nemůže tvrdit, že Rusko má v úmyslu napadnout NATO,“ řekl po setkání s čínskými činiteli německému deníku Bild.