Bidenův syn Hunter se přiznal k obviněním z daňových úniků. Hrozí mu 17 let za mřížemi

Hunter Biden se přiznal ve všech devíti bodech obžaloby týkajících se obvinění, že v letech 2016–2019 nezaplatil na daních celkem 1,4 milionu dolarů. Podle prokurátorů peníze místo toho utratil na svůj luxusní život, eskortní služby a drogy.

Syn amerického prezidenta se k daňovým únikům přiznal v den, kdy v Los Angeles začal výběr poroty do procesu s ním. Vyhnul se tak veřejnému procesu, na kterém by se zřejmě rozebíraly nelichotivé detaily z jeho osobního života, a byl by zahanbující, jak pro něj samotného, ​​tak pro jeho rodinu.

Prokuratura by totiž předvolala více než 20 svědků, kteří by zřejmě potvrdili, že prezidentův syn ve zmíněném období neutratil peníze na zaplacení daní, ale "na drogy, eskortní služby a přítelkyně, luxusní hotely a pronájem nemovitostí, exotická auta, oblečení a jiné věci osobní povahy" .

Vynesení verdiktu stanovil soudce Mark Scarsi, kterého do funkce nominoval exprezident Donald Trump, na 16. prosince. Dojde tak k němu až po listopadových prezidentských volbách v USA. Hunterovi Bidenovi hrozí maximálně 17leté vězení a pokuta ve výši 1,35 milionu dolarů.

Již v červnu byl Hunter Biden shledán vinným z nezákonného držení střelné zbraně. Podle obžaloby lhal, že neužívá drogy, když si v roce 2018 kupoval zbraň. V této kauze také ještě čeká na vynesení verdiktu, přičemž mu hrozí až 25 let odnětí svobody.

Prezident Joe Biden má pravomoc svého syna v případě odsouzení omilostnit, několikrát však již uvedl, že tak neučiní. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová ve čtvrtek novinářům zopakovala, že prezidentův postoj v této věci se nijak nezměnil.