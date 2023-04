Bílý dům zavrhl možnost vyslání mírových jednotek do Súdánu

Sullivan zopakoval, že administrativa prezidenta Joea Bidena zkoumá všechny možnosti, jak dostat Američany ze Súdánu. Nasazení mírových jednotek ale nezvažuje.

"Není standardní praxí Spojených států posílat americké vojáky do válečných zón kvůli záchraně amerických občanů. Neudělali jsme to v Libyi. Neudělali jsme to v Sýrii. Neudělali jsme to v Jemenu ani na Ukrajině. Afghánistán byl unikátní případ konce války, ve které byly Spojené státy zapojeny," vysvělil poradce Bílého domu.

AP uvedla, že podle odhadů se na ambasádě registrovalo asi 16 tisíc amerických občanů, kteří se nachází v Súdánu. Všichni přítomní přitom nemusí být registrováni.