Do Turecka dorazila druhá část ruského protiraketového systému

První část dodávky komponentů ruského protiraketového systému dorazila do Turecka v červenci. Stalo se tak přes varování USA ohledně možnosti uvalení amerických sankcí na Turecko kvůli nákupu ruského systému.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu v rozhovoru odvysílaném v sobotu stanicí CNN Türk prohlásil, že protiraketové baterie S-400 budou aktivovány navzdory opakovaným varováním z USA.

"Řekli nám (američtí činitelé) ´neaktivujte je a tím to můžeme vyřešit´, my jsme jim ale řekli, že jsme nekoupili ty systémy jako rekvizitu," prohlásil šéf turecké diplomacie. Zároveň dodal, že Turecko by mohlo být i přesto otevřené nákupu amerického systému Patriot. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek agentuře Reuters řekl, že o této věci bude tento měsíc jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Americký ministr financí Steven Mnuchin v pondělí řekl, že Trumpova administrativa zvažuje uvalení sankcí na Turecko kvůli nákupu ruského protiraketového systém. Žádné rozhodnutí ale podle něj zatím nepadlo.

Turecká vláda podepsala kontrakt na ruský protiraketový systém S-400 v hodnotě 2,5 miliardy dolarů (asi 57 miliard Kč) v prosinci 2017. Spojené státy a NATO, jehož členem je i Turecko, nákup tvrdě kritizovaly. Ruské rakety země-vzduch jsou podle nich pro západní armády ohrožením a se zbraňovými systémy Severoatlantické aliance nejsou kompatibilní. Místo raket S-400 Pentagon nabídl Turkům americký systém Patriot.