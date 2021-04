Izrael podle tisku o úterním útoku na íránskou loď informoval USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael informoval Spojené státy o svém úterním útoku na íránskou loď u pobřeží Eritreje. Napsal to dnes s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele deník The New York Times (NYT). Dnes o útoku přinesla zprávu také íránská státní televize a potvrdil ho mluvčí íránského ministerstva zahraničí.