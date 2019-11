Jednání o syrské ústavě zatím bez úspěchu

Cílem rozhovorů je změna syrské ústavy, která by umožnila konání voleb. Měla by to být cesta k ukončení syrského konfliktu, který si podle OSN od svého začátku v roce 2011 vyžádal na 370.000 obětí.

Pedersen dnes řekl novinářům, že druhý jednací týden skončil, aniž se jeho členové sešli, protože se předtím nebyli schopni domluvit na programu. Kdy by měly rozhovory pokračovat, diplomat nesdělil.

Zmocněnec OSN ani neobjasnil, co přesně je příčinou přetrvávajících neshod. Dříve tento týden ale šéf zástupců syrské opozice Jahjá Arídí řekl, že se vláda snažila do programu prosadit i téma mezinárodních sankcí a boje proti terorismu. Podle Arídího se ale jedná o politické otázky, které do rozhovorů o ústavě nepatří.

OSN zorganizovala podobné rozhovory i v minulých letech a také tehdy se účastníci nedostali přes dohodu o programu. Damašek i tehdy prosazoval téma protiteroristického boje a opozice zase předání moci.