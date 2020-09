Kuvajt prolomil tabu. Mezi členy nejvyššího soudu je osm žen

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kuvajt ve čtvrtek jmenoval do nejvyššího soudu osm žen. Oznámila to místní tisková agentura KUNA. Podle agentury AFP je to poprvé, co tato muslimská země pouští ženy mezi členy nejvyššího soudu, který má 54 jmenovaných soudců. Předseda ústavního soudu Júsuf Mutava sdělil, že práce soudkyň bude posouzena po určité době, jejíž délku neupřesnil.